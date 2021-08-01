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01 августа, 2021
 
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Супругу звезды "Великолепного века" грозит 18 лет тюрьмы

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Карахан вышла замуж за Гюнтая в 2014 году
Карахан вышла замуж за Гюнтая в 2014 году
Фото: pelinkarahan / Instagram

Мужу звезды сериала "Великолепный век" Пелин Карахан, бизнесмену Бедри Гюнтаю грозит 18 лет тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях. Об этом 30 июля сообщило издание Hurriyet.

Расследование началось еще в августе 2019 года. Следствие подозревает, что компания Гюнтая Yenigün Cleaning and Service скопировала чужие экспортные декларации.

По ним фирма якобы ввезла большую партию духов в Турцию на общую сумму в $3,6 млн. В дальнейшем компания получила от государства 3,7 млн турецких лир ($430 тыс.) в качестве возмещения за НДС. Однако, как выяснили следователи, настоящая стоимость ввезенных товаров составляла $333 тыс.

Всего по делу, кроме Гюнтая, проходят еще шестеро обвиняемых. Гюнтай вину отрицает и заявляет, что его компания не проводила подобных экспортных операций.

Контекст:

Пелин Карахан – турецкая актриса, более всего известная по роли Михримах-султан в сериале "Великолепный век". Она вышла замуж за Гюнтая в 2014 году. В декабре того же года у них родился сын Али, а в 2017-м актриса родила второго ребенка Джана.

Теги: тюрьма, мошенничество, Великолепный век
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