Супругу звезды "Великолепного века" грозит 18 лет тюрьмы

Расследование началось еще в августе 2019 года. Следствие подозревает, что компания Гюнтая Yenigün Cleaning and Service скопировала чужие экспортные декларации.
По ним фирма якобы ввезла большую партию духов в Турцию на общую сумму в $3,6 млн. В дальнейшем компания получила от государства 3,7 млн турецких лир ($430 тыс.) в качестве возмещения за НДС. Однако, как выяснили следователи, настоящая стоимость ввезенных товаров составляла $333 тыс.
Всего по делу, кроме Гюнтая, проходят еще шестеро обвиняемых. Гюнтай вину отрицает и заявляет, что его компания не проводила подобных экспортных операций.
Пелин Карахан – турецкая актриса, более всего известная по роли Михримах-султан в сериале "Великолепный век". Она вышла замуж за Гюнтая в 2014 году. В декабре того же года у них родился сын Али, а в 2017-м актриса родила второго ребенка Джана.