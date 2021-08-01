Супругу звезды "Великолепного века" грозит 18 лет тюрьмы

Карахан вышла замуж за Гюнтая в 2014 году Фото: pelinkarahan / Instagram

Расследование началось еще в августе 2019 года. Следствие подозревает, что компания Гюнтая Yenigün Cleaning and Service скопировала чужие экспортные декларации.

По ним фирма якобы ввезла большую партию духов в Турцию на общую сумму в $3,6 млн. В дальнейшем компания получила от государства 3,7 млн турецких лир ($430 тыс.) в качестве возмещения за НДС. Однако, как выяснили следователи, настоящая стоимость ввезенных товаров составляла $333 тыс.

Всего по делу, кроме Гюнтая, проходят еще шестеро обвиняемых. Гюнтай вину отрицает и заявляет, что его компания не проводила подобных экспортных операций.