Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой

Гарри Торнтону было шесть лет, когда Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон поженились Фото: angelrinjolie / Instagram, harryjamesthornton / Instagram

"Она была такой классной и такой веселой. И да, она была одной из лучших мачех, которые у меня были", – цитирует Торнтона издание.

12 января в интервью американскому таблоиду Entertainment Tonight Гарри Торнтон сообщил, что до сих пор поддерживает связь с Джоли.

"По сей день она по-прежнему каждый год присылает мне рождественские подарки и тому подобное. Я не разговариваю с ней по телефону каждый день, но время от времени мы общаемся", – рассказал 27-летний актер.