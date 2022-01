Певец The Weeknd рассекретил свой роман с Анджелиной Джоли

Фанаты уверены, что в некоторых треках из нового альбома The Weeknd упомянул свои отношения с Анджелиной Джоли Фото: cul8rmag / Instagram, angiejolie_75 / Instagram

В публикации отмечается, что в треке Here We Go… Again музыкант признается: "Моя новая девушка – она кинозвезда".

"Я любил ее правильно, заставил ее кричать, как Нив Кэмпбелл", – спел в The Weeknd в той же композиции, имея в виду крики канадской актрисы Нив Кэмпбел в серии фильмов-ужасов "Крик".

Фанаты музыканта уверенны, что слова "И теперь ты – моя реальность. И я хочу чувствовать тебя рядом, но ты побеждена, детка, сломлена, больна и страдаешь от разбитой души" из песни Starry Eyes также посвящены актрисе.