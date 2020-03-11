Сына Бабкиных перевели в стационар

Украинский музыкант Сергей Бабкин сообщил в Instagram, что его 13-летнего сына Артура перевели из реанимации в стационар.
"Артуру Сергеевичу уже настолько хорошо, что сегодня он переходит в стационар. Я счастлив. Волшебный день. Бесконечная благодарность врачам и всему медицинскому персоналу ОДБК №1. Невероятно светлые и заботливые люди. И, конечно же, благодарю вас, друзья, за поддержку и добрые слова. Будьте здоровенькие! Счастья вам!" – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Артуру Сергеевичу уже настолько хорошо, что сегодня он переходит в стационар. Я счастлив. Волшебный день. Бесконечная благодарность врачам и всему медицинскому персоналу ОДБК N1. Невероятно светлые и заботливые люди. И, конечно же, благодарю вас друзья за поддержку и добрые слова. Будьте здоровенькие!) Счастья вам!) #сергейбабкин #артурбабкин #одбк #прекрасныеновости #ура #выздоравливаем #пошлинапоправку
Артура Бабкина госпитализировали 4 марта. У него диагностировали воспаление легких.
Сергей Бабкин и его жена Снежана воспитывают дочь Веселину и сыновей Артура и Елисея. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от первого брака.