Сына Бабкиных перевели в стационар

13-летний сын украинского музыканта Сергея Бабкина и его жены Снежаны пошел на поправку.

Украинский музыкант Сергей Бабкин сообщил в Instagram, что его 13-летнего сына Артура перевели из реанимации в стационар.

"Артуру Сергеевичу уже настолько хорошо, что сегодня он переходит в стационар. Я счастлив. Волшебный день. Бесконечная благодарность врачам и всему медицинскому персоналу ОДБК №1. Невероятно светлые и заботливые люди. И, конечно же, благодарю вас, друзья, за поддержку и добрые слова. Будьте здоровенькие! Счастья вам!" – написал он.

Артура Бабкина госпитализировали 4 марта. У него диагностировали воспаление легких.

Сергей Бабкин и его жена Снежана воспитывают дочь Веселину и сыновей Артура и Елисея. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от первого брака.