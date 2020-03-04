Сын Снежаны и Сергея Бабкиных попал в реанимацию

Медики диагностировали у 12-летнего сына Снежаны и Сергея Бабкиных воспаление легких.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана на своей странице в Instagram сообщила, что их 12-летний сын Артур попал в реанимацию. Врачи диагностировали у него воспаление легких.

По словом Бабкиной, сначала у ребенка появился кашель, потом поднялась температура. Супруга музыканта призналась, что им удалось ее сбить, но сын начал жаловаться, что ему трудно дышать.

После этого родители отвезли ребенка в больницу.

"Сделали рентген – воспаление лёгких с осложнениями, поражение нескольких сегментов лёгкого. Сына забрали в реанимацию", – написала Бабкина вечером 4 марта.

Она рассказала, что врачи назначили сыну "тройную дозу антибиотиков". В завершение поста жена музыканта призвала подписчиков не заниматься самолечением.

Сергей и Снежана Бабкины воспитывают дочь Веселину и сыновей Артура и Елисея. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от первого брака.