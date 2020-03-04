Сын Снежаны и Сергея Бабкиных попал в реанимацию

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана на своей странице в Instagram сообщила, что их 12-летний сын Артур попал в реанимацию. Врачи диагностировали у него воспаление легких.
По словом Бабкиной, сначала у ребенка появился кашель, потом поднялась температура. Супруга музыканта призналась, что им удалось ее сбить, но сын начал жаловаться, что ему трудно дышать.
После этого родители отвезли ребенка в больницу.
"Сделали рентген – воспаление лёгких с осложнениями, поражение нескольких сегментов лёгкого. Сына забрали в реанимацию", – написала Бабкина вечером 4 марта.
Она рассказала, что врачи назначили сыну "тройную дозу антибиотиков". В завершение поста жена музыканта призвала подписчиков не заниматься самолечением.
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Look сегодняшнего дня * Утром отвезли нашего Артусика @babkin.artur в реанимацию.. Напишу коротко как всё было, вдруг кому из родителей пригодится наш опыт..: Пятница- утро немного подкашливал Суббота- кашляет редко, но сразу влажно Воскресенье- добавился насморк, кашель стал сильнее. Понедельник- добавилась температура 38,5 Ночью- температура выше 41. Я сказала, что вызываю скорую. Артур меня отговорил, температуру сбили нурофеном + 10 мин прохладной ванны (30 градусов) Вторник- кашель, насморк, температура 38,5-39,5. Сбиваем. Вызвали на дом медсестру для анализа крови. Сегодня ночью температуры не было. Утром говорит, что больно кашлять, больно дышать- болит живот. @doctor.penkov сказал- срочно ехать в больницу!!! Приехали. Артур еле дошёл от машины до двери поликлиники, дышать тяжело!! Сделали рентген- воспаление лёгких с осложнением. Поражение нескольких сегментов лёгкого * Быстро забрали в реанимацию. Сейчас он находится в палате в реанимации под наблюдением. Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль. Напротив в палатах лежат совсем маленькие детки с такими же осложнениями. Лежат без родителей. Ещё меньше, чем Елисейчик. Так жалко * Врачи говорят, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями! Дорогие родители! НЕ ЛЕЧИТЕ ДЕТЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ * Всегда обращайтесь за помощью к специалистам! И пусть Ваши детки будут здоровы *
Сергей и Снежана Бабкины воспитывают дочь Веселину и сыновей Артура и Елисея. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от первого брака.