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04 марта, 2020
 
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Сын Снежаны и Сергея Бабкиных попал в реанимацию

Медики диагностировали у 12-летнего сына Снежаны и Сергея Бабкиных воспаление легких.

Сыну Бабкиных поставили диагноз "воспаление легких"
Сыну Бабкиных поставили диагноз "воспаление легких"
Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана на своей странице в Instagram сообщила, что их 12-летний сын Артур попал в реанимацию. Врачи диагностировали у него воспаление легких. 

По словом Бабкиной, сначала у ребенка появился кашель, потом поднялась температура. Супруга музыканта призналась, что им удалось ее сбить, но сын начал жаловаться, что ему трудно дышать. 

После этого родители отвезли ребенка в больницу.

"Сделали рентген – воспаление лёгких с осложнениями, поражение нескольких сегментов лёгкого. Сына забрали в реанимацию", – написала Бабкина вечером 4 марта. 

Она рассказала, что врачи назначили сыну "тройную дозу антибиотиков". В завершение поста жена музыканта призвала подписчиков не заниматься самолечением. 

Сергей и Снежана Бабкины воспитывают дочь Веселину и сыновей Артура и Елисея. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от первого брака. 

Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина
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