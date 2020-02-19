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Жена Бабкина показала восьмимесячного сына

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала фото сына Елисея.

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Бабкина: Нашему Лисенку восемь месяцев
Бабкина: Нашему Лисенку восемь месяцев
Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала в Instagram снимок сына Елисея.

На фото он запечатлен с домашними питомцами – котами Кокосом и Цеей.

"Нашему Лисенку восемь месяцев", – написала она.

Бабкина рассказала, что ребенок ползает, сам садится, любит стоять в горке, сам встает, держась за что-то.

"Из новенького в еде – иногда добавляю в супик мясную консервочку и на ночь даю безмолочную кашку", – рассказала она.

Бабкина уточнила, что в рацион ее младшего сына также входят кефир, творог, фруктовое пюре, грудное молоко, овощной суп.

О беременности Снежаны Бабкиной стало известно в марте 2019 года. 18 июня она родила мальчика Елисея.

Сергей и Снежана Бабкины воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и 13-летнего сына Артура.

У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Теги: Снежана Бабкина
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