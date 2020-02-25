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25 февраля, 2020
 
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Жена Бабкина снялась топлес

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана позировала в ванне в плавках и без бюстгальтера.

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Бабкина: Мои Мальдивы
Бабкина: Мои Мальдивы
Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала в Instagram фото, на котором запечатлена топлес.

Она позировала в голубых плавках, без бюстгальтера, прикрыв голую грудь руками.

"Мои Мальдивы. Понедельник. Второй лунный день. Я ребенок понедельника. Понедельник – День Луны и голубого цвета. И это обо мне! Сегодня мой день! Сегодня мой релакс", – написала она вечером 24 февраля.

Сергей и Снежана Бабкины воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и 13-летнего сына Артура. 18 июня 2019 года у них родился сын. Мальчику дали имя Елисей.

У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Теги: Сергей Бабкин, топлес, Снежана Бабкина
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