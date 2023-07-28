Таблоиды отреагировали на "обжигающие селфи" 53-летней Зеты-Джонс на пляже, которая редко постит фото, "вызывающие зависть"

Звезда позирует в кадре в цельном купальнике с глубоким декольте, темных очках и широкополой шляпе. Актриса редко делится снимками, на которых запечатлена в купальнике.
Описывая пляжный образ знаменитости, таблоид Daily Mail в статье под заголовком "53-летняя Кэтрин Зета-Джонс демонстрирует пышные формы в купальнике цвета хаки на обжигающих селфи" отметил, что она "продемонстрировала широкое декольте".
Издание InStyle в свою очередь в публикации под названием "Кэтрин Зета-Джонс надела купальный костюм с глубоким вырезом и самый практичный аксессуар" обратило внимание на ее шляпу, назвав ее "эффектным аксессуаром, который столь же практичен, сколь и фотогеничен".
Редакция отмечает, что 53-летняя актриса редко публикует фото, "вызывающие зависть".
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Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Она обладательница премий "Оскар", BAFTA, Премии Гильдии киноактеров США. Наиболее известные фильмы с участием Зеты Джонс – "Тысяча и одна ночь", "Хроники молодого Индианы Джонса", "Титаник", "Маска Зорро", "Вражда".
Актриса замужем за американским актером Майклом Дугласом.
Они поженились в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – Дилан Майкл (2000) и Кэрис (2003).