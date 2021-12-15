"Так чертовски сексуально". 72-летняя модельер Вера Вонг впечатлила сеть образом в ультрамини-платье

Образ Вонг в кадре дополнили черные рукава в виде китайских фонариков и черные ботильоны.

"Дверной проем, а также новый взгляд на свадьбу", – подписала она публикацию.

"Кукла", – прокомментировала видео francosjewelry.

"В чем ваш секрет? Пожалуйста, поделитесь с нами! Быть как вы – цель моей жизни!" – написала naomi_hurvitz.

"Так чертовски сексуально!" – отметил insertion_point.

"Вечно молодая", – отреагировала mjcellah.

Контекст:

Вера Эллен Вонг родилась 27 июня 1949 года и выросла в Нью-Йорке. Она имеет китайское происхождение.

В течение 17 лет она возглавляла американскую редакцию Vogue, уступив свое место Анне Винтур в 1987 году.

Вонг известна тем, что создает свадебные платья для знаменитостей. Среди ее клиенток были Челси Клинтон, Иванка Трамп, Мэрайа Кери, Виктория Бекхэм, Аврил Лавин, Дженнифер Лопес, Дженнифер Гарнер, Шэрон Стоун, Сара Мишель Геллар, Хилари Дафф, Ума Турман, Кейт Хадсон и Ким Кардашян. Также свадебные платья Вонг часто упоминаются в фильмах и сериалах.