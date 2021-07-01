"Отличная фигура". 72-летняя Вера Вонг отпраздновала день рождения в мини-шортах. Фото

Вера Вонг родилась в 1949 году в США Фото: verawanggang / Instagram

На фото Вонг запечатлена в коротких шортах и белой футболке с изображением радуги. Свой образ она дополнила джинсовой курткой, шапкой и босоножками со шнуровкой.

"Хочу быть похожей на тебя, когда состарюсь", – оценили образ дизайнера ее подписчики.

"У тебя отличная фигура", – написали в комментариях поклонники дизайнера.

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