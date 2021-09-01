"Так хочется догнать и вкрадчиво прошептать". Фоззи из ТНМК показал прогулку с двойней в парке и рассказал о тетях, которые этому мешают

Вероятно, фото было сделано еще осенью минувшего года, так как на снимке артист запечатлен в теплой одежде на фоне пожелтевших деревьев – при этом певец очень редко рассказывает о своих детях и делится их снимками в сети.

В этот раз Фоззи использовал фото, чтобы проиллюстрировать рассказ о своей прогулке в парке с коляской.

"Современные наушники – просто чудо. Идешь с коляской, слушаешь книгу. Единственный минус – приходится подмешивать звук окружающей среды, поэтому погружение в книгу несколько портится", – написал артист.

По словам Фоззи, слушать книгу ему уже второй раз помешала "тетя".

"Гуляешь себе, ловишь солнышко, слушая рассказ, а тут справа проезжает тетя на "рендже" и громко слушает песню о "простой русской девчонке, которая за границей сроду не была". Второй раз эту тетю слышу с той же песней. И так хочется догнать, запрыгнуть на подножку, убрать громкость и вкрадчиво прошептать: "Вот не трынди. Я знаю, что была", – поделился эмоциями артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fozzey MetaMoreFozzey (@metamorefozzey)