"Так мило. Почти душераздирающе". Остин Грин позавтракал с сыновьями в постели

Голливудский актер Брайан Остин Грин показал всех своих сыновей.

46-летний американский актер Брайан Остин Грин обнародовал фото, на котором запечатлен в белом махровом халате за совместным завтраком в постели с тремя своими сыновьями.

"Мое сердце. С Днем отца всех. Мой самый старший пишет мне в 0.21", – отметил он.

"Так мило. Почти душераздирающе", – прокомментировала подписчица allexa992.

Брайан Остин Грин родился в 1973 году в США. Актер стал известен после роли Дэвида Сильвера в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210".

С 2004 года по май 2020-го он состоял в отношениях с актрисой Меган Фокс. За это время пара несколько раз объявляла о расставании. В мае 2020 года супруги снова заявили о разводе после 10 лет официального брака. У Фокс и Остина Грина есть трое сыновей: Ноа Шеннон (2012), Бодхи Рэнсом (2014) и Джорни Ривер (2016).

У Остина Грина есть также сын Кассиус Лидж (2002) от актрисы Ваннесы Марсил.