Бульвар Шоубиз
 
04 декабря, 2021
 
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"Так потрясающе прекрасна". 48-летняя Бекинсейл восхитила сеть фигурой в полупрозрачном платье

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Публикация Бекинсейл собрала больше 140 тыс. лайков
Публикация Бекинсейл собрала больше 140 тыс. лайков
Фото: katebeckinsale / Instagram

Британская актриса Кейт Бекинсейл 3 декабря разместила в Instagram серию фото и видео, на которых она позирует в черном полупрозрачном платье-бюстье.

Образ актрисы дополнили черные босоножки и черный бант.

Вместо подписи к публикации, которая собрала больше 140 тыс. лайков, Бекинсейл оставила шесть эмодзи в виде двойных сердец.

"Великолепно", – написала американская модель и светская львица Пэрис Хилтон.

"Во всех смыслах это просто так потрясающе красиво", – прокомментировала julie.stanley.581.

"И этого платья слишком много на тебе, если честно. Сногсшибательно", – отметил vasjmorgan.

Контекст:

Бекинсейл родилась 26 июля 1973 года в Лондоне в семье телевизионных актеров Ричарда Бекинсейла и Джуди Лоу.

Кейт училась в Оксфордском университете, и на первом курсе ей предложили роль в фильме Кеннета Браны "Много шума из ничего" по одноименной пьесе Шекспира. На последнем году учебы она бросила университет и сосредоточилась на актерской карьере.

Наибольшую популярность Бекинсейл принесли такие киноработы, как "Перл-Харбор", "Ван Хельсинг", "Интуиция" и "Авиатор".

Теги: платье, фигура, Пэрис Хилтон, актриса, Кейт Бекинсейл
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