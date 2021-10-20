"Так же красива, как мать". 55-летняя Хайек в супер-глубоком декольте вывела в свет свою 14-летнюю дочь

55-летняя Хайек, которая исполнила в фильме одну из главных ролей, появилась на премьере в черном длинном платье Gucci с глубоким декольте. Ее дочь выбрала темное мини-платье в белый горошек от Saint Laurent.
За несколько часов фото актрисы набрало почти 800 тыс. лайков и 4 тыс. комментариев.
"Дочь, как мама, обе прекрасны. Соскучились по вас", – прокомментировал пост Хайек знаменитый голливудский актер Энтони Хопкинс.
"Она так же красива, как мать", – написала millyalmodovar.
"Обе горячие", – считает blogs_by_affaq.
"Ей 14, но выглядит намного старше", – заметила nyspanish.
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"Вечные" – фильм американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Кроме Хайек, в фильме снялась американская актриса Анджелина Джоли, которая тоже пришла на премьеру со своими пятью детьми.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные фильмы с ее участием –"От заката до рассвета", "Бандитки", "Траффик". Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию "Оскар" за лучшую женскую роль в картине "Фрида". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.
С 2009 года актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Дочь Валентина родилась у пары в 2007 году.