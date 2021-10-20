"Так же красива, как мать". 55-летняя Хайек в супер-глубоком декольте вывела в свет свою 14-летнюю дочь

За несколько часов фото Сальмы Хайек с дочерью набрало почти 800 тыс. лайков Фото: salmahayek / Instagram

55-летняя Хайек, которая исполнила в фильме одну из главных ролей, появилась на премьере в черном длинном платье Gucci с глубоким декольте. Ее дочь выбрала темное мини-платье в белый горошек от Saint Laurent.

За несколько часов фото актрисы набрало почти 800 тыс. лайков и 4 тыс. комментариев.

"Дочь, как мама, обе прекрасны. Соскучились по вас", – прокомментировал пост Хайек знаменитый голливудский актер Энтони Хопкинс.

"Она так же красива, как мать", – написала millyalmodovar.

"Обе горячие", – считает blogs_by_affaq.

"Ей 14, но выглядит намного старше", – заметила nyspanish.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)