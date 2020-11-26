"Такая сладкая". Джиджи Хадид впервые показала дочь

Американская модель Джиджи Хадид показала своего подросшего первенца.

Американская модель Джиджи Хадид на своей странице в Instagram впервые показала новорожденную дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Подписчики отреагировали на пост.

"Такая сладкая", – написала lilyaldridge.

"Так мило", – отметила roosabels.

Также Хадид показала прогулку с дочерью на руках. Девочка запечатлена в леопардовом комбинезоне и куртке с капюшоном, украшенным ушками.

"Совершенно новый вид занятости и усталости. Но она лучшая подруга, поэтому ей рано достались рождественские украшения", – написала модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

О рождении дочери Хадид сообщила 24 сентября. Имени дочери она не назвала.

Джиджи Хадид родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе. Она является лицом нескольких линий Tom Ford и моделью Victoria’s Secret.

Хадид в конце апреля подтвердила, что ждет первенца. TMZ сообщало, что отец ребенка – 27-летний британский певец Зейн Малик.