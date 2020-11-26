"Такая сладкая". Джиджи Хадид впервые показала дочь

Американская модель Джиджи Хадид на своей странице в Instagram впервые показала новорожденную дочь.
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Подписчики отреагировали на пост.
"Такая сладкая", – написала lilyaldridge.
"Так мило", – отметила roosabels.
Также Хадид показала прогулку с дочерью на руках. Девочка запечатлена в леопардовом комбинезоне и куртке с капюшоном, украшенным ушками.
"Совершенно новый вид занятости и усталости. Но она лучшая подруга, поэтому ей рано достались рождественские украшения", – написала модель.
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О рождении дочери Хадид сообщила 24 сентября. Имени дочери она не назвала.
Джиджи Хадид родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе. Она является лицом нескольких линий Tom Ford и моделью Victoria’s Secret.
Хадид в конце апреля подтвердила, что ждет первенца. TMZ сообщало, что отец ребенка – 27-летний британский певец Зейн Малик.