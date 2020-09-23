"Наимилейшие фото". Джиджи Хадид показала живот на позднем сроке беременности

Американская модель Джиджи Хадид поделилась архивными кадрами, на которых запечатлена с оголенным округлившимся животом.

Американская модель Джиджи Хадид на своей странице в Instagram поделилась снимками, сделанными на позднем сроке беременности.

"Примерно 27 недель. Время пролетело", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram from about 27 wks * time flew Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 17 Сен 2020 в 1:23 PDT

"Наимилейшие фото. Люблю тебя, Джи", – написал в комментариях отец модели, бизнесмен Мохамед Хадид.

Джиджи Хадид родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе. Она является лицом нескольких линий Tom Ford и моделью Victoria’s Secret. Модель подтвердила, что ждет первенца. Ранее TMZ сообщало, что отец ребенка – 27-летний британский певец Зейн Малик. По информации того же издания, пара ждет девочку.

Хадид еще не сообщала, прошли ли уже роды.