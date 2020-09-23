Бульвар Шоубиз
 
23 сентября, 2020
 
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"Наимилейшие фото". Джиджи Хадид показала живот на позднем сроке беременности

Американская модель Джиджи Хадид поделилась архивными кадрами, на которых запечатлена с оголенным округлившимся животом.

Джиджи Хадид: Время пролетело
Джиджи Хадид: Время пролетело
Фото: gigihadid / Instagram

Американская модель Джиджи Хадид на своей странице в Instagram поделилась снимками, сделанными на позднем сроке беременности.

"Примерно 27 недель. Время пролетело", – написала она.

"Наимилейшие фото. Люблю тебя, Джи", – написал в комментариях отец модели, бизнесмен Мохамед Хадид.

Джиджи Хадид родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе. Она является лицом нескольких линий Tom Ford и моделью Victoria’s Secret. Модель подтвердила, что ждет первенцаРанее TMZ сообщало, что отец ребенка – 27-летний британский певец Зейн Малик. По информации того же издания, пара ждет девочку.

Хадид еще не сообщала, прошли ли уже роды.

Теги: беременность, Зейн Малик, Джиджи Хадид, модель
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