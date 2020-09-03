Беременная Джиджи Хадид засветила живот в бэкстейдж-роликах

Американская модель Джиджи Хадид, которая вскоре родит первенца, на своей странице в Instagram поделилась бэкстейдж-роликами фотосессий.
"За кадром", – написала она.
Хадид позировала в прозрачной ткани, белом топе и джинсах.
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Ранее она публиковала снимки этих фотосессий.
"33 недели", – писала модель.
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Джиджи Хадид подтвердила, что ждет первенца. Ранее TMZ сообщало, что отец ребенка – 27-летний британский певец Зейн Малик. По информации того же издания, пара ждет девочку.