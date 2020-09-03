Беременная Джиджи Хадид засветила живот в бэкстейдж-роликах

Американская модель Джиджи Хадид, которая готовится впервые стать матерью, показала, как позировала для фотосетов.

Джиджи Хадид: За кадром

Фото: gigihadid / Instagram