"Выращивая ангела". Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот. Фото

Американская модель Джиджи Хадид, которая вскоре родит первенца, на своей странице в Instagram поделилась снимками черно-белого фотосета, в котором впервые продемонстрировала округлившийся живот.
Хадид позировала в пеньюаре.
"Выращивая ангела", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Лелея это время. Ценю всю любовь и добрые пожелания. Никогда не забуду, как создавались эти особенные снимки с моими друзьями", – написала модель.
Авторы фотосессии – дуэт итальянского и швейцарского фэшн-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи.
Джиджи Хадид подтвердила, что ждет первенца. Ранее TMZ сообщало, что отец ребенка – 27-летний британский певец Зейн Малик. По информации того же издания, пара ждет девочку.