"Выращивая ангела". Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот. Фото

Американская модель Джиджи Хадид, которая готовится впервые стать матерью, позировала в пеньюаре.

Джиджи Хадид: Ценю всю любовь и добрые пожелания. Никогда не забуду, как создавались эти особенные снимки с моими друзьями Фото: gigihadid / Instagram

Американская модель Джиджи Хадид, которая вскоре родит первенца, на своей странице в Instagram поделилась снимками черно-белого фотосета, в котором впервые продемонстрировала округлившийся живот.

Хадид позировала в пеньюаре.

"Выращивая ангела", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram growin an angel :) Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 26 Авг 2020 в 6:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 7.26.20 * Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 26 Авг 2020 в 6:07 PDT

"Лелея это время. Ценю всю любовь и добрые пожелания. Никогда не забуду, как создавались эти особенные снимки с моими друзьями", – написала модель.

Авторы фотосессии – дуэт итальянского и швейцарского фэшн-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи.

Джиджи Хадид подтвердила, что ждет первенца. Ранее TMZ сообщало, что отец ребенка – 27-летний британский певец Зейн Малик. По информации того же издания, пара ждет девочку.