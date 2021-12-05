Бульвар Шоубиз
 
05 декабря, 2021
 
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"Такое счастье видеть, как она уплывает". Супермодель Бундхен спасла морскую черепаху

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Бундхен помогла черепахе выпутаться из сети и на руках отнесла ее к воде
Бундхен помогла черепахе выпутаться из сети и на руках отнесла ее к воде
Фото: gisele / Instagram

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бундхен 4 декабря разместила в Instagram видео, на котором показала, как помогает морской черепахе выбраться из рыболовной сети.

"Сегодняшний день ничем не отличался. Рано утром я гуляла по пляжу, и пес Оникс начал лаять на кучу океанского мусора, который смыло во время прилива. Когда я подошла ближе, то увидела эту красивую черепаху, перевернутую вверх ногами, с выражением безнадежности и усталости в глазах. Ее тело было скручено и запутано в рыболовной сети", – написала 41-летняя модель.

Бундхен добавила, что помогла черепахе выпутаться из сети и на руках отнесла ее к воде.  

"Я почувствовал облегчение и такое счастье, увидев, как она свободно уплывает. Но есть так много других животных, которые, к сожалению, умирают в таких сетях", – подчеркнула она в публикации.

Контекст:

Бундхен родилась 20 июля 1980 года в Оризонтине, Бразилия. Известна как одна из бывших ангелов компании по продаже женского белья Victoria's Secret. Бундхен 14 раз подряд была названа самой высокооплачиваемой моделью по версии журнала Forbes.

В 2009 году модель вышла замуж за спортсмена Тома Брэди. Пара воспитывает двух детей – сына Бенджамина (2009) и дочь Вивиан (2012).

Теги: черепаха, Жизель Бундхен, мусор, модель, океан
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