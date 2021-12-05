"Такое счастье видеть, как она уплывает". Супермодель Бундхен спасла морскую черепаху

Бундхен помогла черепахе выпутаться из сети и на руках отнесла ее к воде Фото: gisele / Instagram

"Сегодняшний день ничем не отличался. Рано утром я гуляла по пляжу, и пес Оникс начал лаять на кучу океанского мусора, который смыло во время прилива. Когда я подошла ближе, то увидела эту красивую черепаху, перевернутую вверх ногами, с выражением безнадежности и усталости в глазах. Ее тело было скручено и запутано в рыболовной сети", – написала 41-летняя модель.

Бундхен добавила, что помогла черепахе выпутаться из сети и на руках отнесла ее к воде.

"Я почувствовал облегчение и такое счастье, увидев, как она свободно уплывает. Но есть так много других животных, которые, к сожалению, умирают в таких сетях", – подчеркнула она в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gisele Bu * ndchen (@gisele)