"Такой красавчик". В сети показали фото единственного внука Бориса Немцова – трехлетнего Бориса Немцова-младшего

На первом снимке ребенок запечатлен крупным планом, а на остальных позирует вместе с матерью и отцом.

"Моему племяннику Боре сегодня исполняется три годика. Это самый улыбающийся малыш, которого я когда-либо встречала. Желаю, чтобы он пронес свое жизнелюбие сквозь годы и всегда был таким счастливым", – написала дочь политика.

"Такой красавчик", – отреагировали в сети.

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Контекст:

Российского оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили возле Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года. Ему было 55 лет.

У Немцова есть четверо детей. Дина (2002) и Антон (1995) – дети Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой.

В браке с Раисой Немцовой в 1984 году у политика родилась дочь Жанна. В 2004 году секретарь Немцова Ирина Королева родила ему дочь Софью.

Борис Немцов-младший – единственный внук политика. Он родился в 2019 году. Сын Немцова Антон вместе с женой Анной назвали первенца в честь деда.