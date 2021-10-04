Старшая дочь Немцова сообщила о помолвке с российским оппозиционером

"Да, Павел Елизаров", – написала она.

Немцова продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Избранник Немцовой, Елизаров, в своем аккаунте в Facebook 1 октября опубликовал совместное фото с ней.

"Предложил Жанне выйти за меня замуж, и она согласилась", – написал он.

Контекст:

Жанна Немцова (1984) – журналистка и общественный деятель, дочь убитого политика Бориса Немцова и его первой и единственной официальной жены Раисы.. .

Павел Елизаров – российский политэмигрант. Он покинул РФ как фигурант "Болотного дела". Оно было открыто в мае 2012 года после столкновений между демонстрантами и полицейскими на Болотной площади в Москве. В январе 2013 года его объединили с делом о подготовке к организации массовых беспорядков в РФ. Фигурантами дела стали несколько десятков человек.

Елизаров был членом организации "Молодежное Яблоко". Елизаров живет в Лиссабоне, работает в IT-компании.