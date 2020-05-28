"Там большой мальчик!". Беременная Сиара показала живот

Американская певица Сиара, которая вскоре станет мамой в третий раз, позировала с голым животом.

Американская певица Сиара разместила в Instagram снимки, для которых позировала с оголенным животом. Певица отметила, что это селфи, которое она сделала с помощью таймера.

"Там большой мальчик!" – прокомментировала n_adore.

"Больше всего красоты – в беременности!" – отметила ll_whyman.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ciara (@ciara) 26 Май 2020 в 7:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Selfie Timer Shoot Kinda Day * Публикация от Ciara (@ciara) 26 Май 2020 в 7:43 PDT

Муж певицы – футболист Рассел Уилсон. Дочь Сиенна родилась у пары 28 апреля 2017 года.

В 2013–2014 годах певица жила в гражданском браке с рэпером Фьючером и родила ему сына Фьючера Захира Уилберна.