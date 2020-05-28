"Там большой мальчик!". Беременная Сиара показала живот

Американская певица Сиара разместила в Instagram снимки, для которых позировала с оголенным животом. Певица отметила, что это селфи, которое она сделала с помощью таймера.
"Там большой мальчик!" – прокомментировала n_adore.
"Больше всего красоты – в беременности!" – отметила ll_whyman.
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Муж певицы – футболист Рассел Уилсон. Дочь Сиенна родилась у пары 28 апреля 2017 года.
В 2013–2014 годах певица жила в гражданском браке с рэпером Фьючером и родила ему сына Фьючера Захира Уилберна.