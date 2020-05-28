"Тайное общество второрожденных членов королевской семьи". Вышел трейлер нового фильма Disney. Видео
Американская кинокомпания Disney на своем YouTube-канале презентовала трейлер фильма "Тайное общество второрожденных членов королевской семьи". Лента рассказывает о приключениях принцессы Сэм, являющейся второй в очереди на трон королевства Иллирия. Девушка обнаруживает у себя сверхспособности и оказывается членом тайного общества королевской семьи. Ей предстоит научиться использовать свои силы в секретном тренировочном лагере, чтобы спасти мир от некой опасности. Режиссер – Анна Мастро. Роли исполнили Пейтон Элизабет Ли, Скалар Астин, Элоди Янг, Найлз Фитч, Эшли Ляо и Ноа Ломакс. Фильм покажут 17 июля на Disney +.
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