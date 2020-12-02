Телеканал "Украина" начал подготовку грандиозного новогоднего шоу

31 декабря канал "Украина" приглашает зрителей на масштабное праздничное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", чтобы в компании любимых артистов встретить 2021 год весело, ярко и незабываемо.

Певец Олег Винник не только подарит зрителям свои главные хиты, но и приготовит невероятный сюрприз Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

2020-й стал для всех годом испытаний и ограничений. Мы соскучились по веселью, шумным концертам, атмосфере легкости и драйва. Поэтому любимый канал миллионов украинцев устраивает невероятный грандиозный праздник, в котором примут участие самые популярные украинские артисты.

Самая громкая "Новорічна ніч на каналі "Україна" – это любимые украинские и международные хиты, остроумные шутки, впечатляющие постановки и неповторимая атмосфера веселья. Зрители споют со звездами в караоке-баре и станцуют под самые популярные мелодии 2020 года, которые певцы исполнят прямо на Михайловской площади во время новогодних празднований.

В новогодний вечер на канале "Украина" зажгут лучшие из лучших. Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"На грандиозной сцене шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" прозвучат тридцать пять песен в исполнении топовых украинских звезд, а номера будут поражать зрителей своей масштабностью и оригинальностью. В новогодний вечер на канале "Украина" зажгут лучшие из лучших, среди них – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Monatik и Dzidzio", – комментирует директор департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро.

Популярный певец Олег Винник не только подарит зрителям свои главные хиты, но и приготовит невероятный сюрприз.

"Конечно, новогоднюю ночь нельзя представить без хитов, поэтому в праздник я буду дарить людям их любимые композиции. Кроме своих авторских треков исполню легендарную песню многих поколений. Главное – настроение и эмоция", – отмечает Олег Винник.

Имена ведущих станут для украинцев настоящей неожиданностью, их создатели шоу раскроют позже. Включения будут проходить из двух локаций: непосредственно с Михайловской площади – рядом с главной елкой страны и из зоны караоке.

"Крейзи-караоке – это зона юмора и разнообразных развлечений. Певцы, телеведущие, актеры, спортсмены будут не только петь и куражиться, но и соревноваться между собой в остроумных конкурсах. Мы сделаем все, чтобы подарить зрителям незабываемое шоу и самые теплые, яркие эмоции праздника", – отмечает Анатолий Сябро.

Для каждого артиста команда проекта готовит уникальный номер или конкурс. Съемки стартуют в начале декабря, а увидеть грандиозное музыкальное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" зрители смогут вечером 31 декабря.