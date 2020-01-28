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28 января, 2020
 
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The Illusionists. В Киеве покажут шоу знаменитых иллюзионистов

Со 2 по 5 апреля во Дворце искусств "Украина" в Киеве состоится ряд представлений шоу The Illusionists.

В программе трюки от сценических иллюзий и левитации до чтения мыслей и таинственного освобождения от опасных водяных ловушек
В программе трюки от сценических иллюзий и левитации до чтения мыслей и таинственного освобождения от опасных водяных ловушек
Фото предоставлено организатором мероприятия

В Киеве покажут шоу иллюзионистов Луиса Де Матоса, Эндрю Бассо, Энцо Вейна, Ан Ха Лима, Аарона Кроу, Джеймса Мора, Кевина Джеймса – The Illusionists. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил организатор мероприятия.

В программе трюки от сценических иллюзий и левитации до чтения мыслей и таинственного освобождения от опасных водяных ловушек.

"Их перфоманс выходит далеко за пределы человеческого восприятия и приглашает зрителей в мир, где невозможно отличить реальность от иллюзии. В своих подвигах The Illusionists интерпретируют таких легендарных мастеров магии, как Гарри Гудини. А сочетания инновационных технологий и поразительных визуальных эффектов переносят классику магических традиций в новую эпоху", – говорится в описании мероприятия.

Фото предоставлено организатором мероприятия
Фото предоставлено организатором мероприятия

Луис Де Матос  – "Мастер магии". London's Magic Circle отметил его наградой в номинации Дэвида Деванта, голливудская Академия Магических Искусств назвала его "Магом года", а в Италии он получил награду "Золотая Гролла" за вклад в искусство магии.

Эндрю Бассо – "Мастер побега" – "преемник Гудини", "лучший эскейполог нашего времени" и "рок-звезда магии" === так называют Эндрю Бассо. Он выступал в Оперном театре Сиднея, Лондонском Хаммерсмит Апполо, Арене де Верона. Во время шоу Бассо останавливает работу своего сердца, выполняет смертельные трюки и демонстрирует магические навыки, которые совершенствовал более 18 лет.

Энцо Вейн – "Незабываемый" – дважды участвовал в шоу La France A Un Incroyable Talent ("Франция ищет таланты"). Он впервые в истории телевидения продемонстрировал появление вертолета на сцене талант-шоу.

Ан Ха Лим – "Манипултор" – знаменит трюками с картами и монетами. Он обладатель множества международных наград, включая первую премию на Всемирном Магическом Семинаре в Азии и съезде Итальянского Клуба Манипуляторов.

Аарон Кроу – "Воин" – художник современной иллюзии, который своими шоу расширяет пределы человеческого восприятия. Кроу – обладатель международных наград, включая Brand Personality Award, которую ранее получали Стив Джобс и Нельсон Мандела.

Джеймс Мор – "Фальсификатор" – участник шоу "Англия ищет таланты". После начала сотрудничества с проектом The Illusionists Джейс Мор стал первым английским магом, который выступил в Нью-Йорке на Бродвее.

Кевин Джеймс – "Изобретатель". Его выступления поразили принца Монако и принца Бахрейна, султана Дубаи и президента Барака Обаму. Джеймс – изобретатель в мире магии и иллюзии. Многие его трюки показывали в своих шоу другие известные маги: Дэвид Копперфилд, Марк Вилсон, Пенн и Теллер и Дуг Геннинг.

Это шоу уже увидели Нью-Йорк, Париж и Лондон.

Представления состоятся в Киеве со 2 по 5 апреля в национальном Дворце искусств "Украина".

Теги: Киев, искусство, концерт, шоу, The Illusionists, иллюзионист, фокусник
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