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27 февраля, 2020
 
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The Man. Вышел клип Тейлор Свифт о самовлюбленном мужчине. Видео

Американская певица Тейлор Свифт на своем YouTube-канале презентовала клип на трек The Man. Главный герой ролика – самовлюбленный мужчина, который нарушает общественные нормы. Он курит в вагоне метро, струшивая пепел на сидящую рядом женщину, справляет нужду на станции, устраивает дебош на теннисном корте. В финале выясняется, что он снимается в кино, а за режиссерским пультом – сама Тейлор Свифт.

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Главный герой ролика курит в вагоне метро
Главный герой ролика курит в вагоне метро
Скриншот: Taylor Swift / YouTube

видео

Видео: Taylor Swift / YouTube
Теги: видео, клип, Тейлор Свифт
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