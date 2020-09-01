They Don’t Care About Us. Спайк Ли снял клип на песню Джексона. Видео
На YouTube-канале американского певца Майкла Джексона разместили клип на песню They Don’t Care About Us покойного американского певца Майкла Джексона. Режиссер ролика – Спайк Ли. Видео посвятили дню рождения Джексона, 29 августа. "Великие протестные песни не могут устареть или стать неуместными, потому что борьба все еще продолжается. Вот почему They Don’t Care About Us – это гимн того хаотичного, пандемического мира, в котором мы живем", – прокомментировал премьеру Ли. В клип вошли архивное видео Джексона, а также кадры акций протеста в разных городах мира: Париже, Осаки, Хельсинки, Тель-Авиве, Рио-де-Жанейро. Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года. 29 августа 2020 года музыканту исполнился бы 61 год.
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