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10 июля, 2023
 
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Тина Кароль в топе и узких брюках снялась в новой фотосессии со стулом. Фото

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По словам Тины Кароль, в начале карьеры она не умела танцевать и ее называли "колодой"
По словам Тины Кароль, в начале карьеры она не умела танцевать и ее называли "колодой"
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 9 июля разместила в Instagram черно-белые фото из новой фотосессии, на которых запечталена в узких брюках и топе. Свой образ она дополнила перчатками.

На заглавном фото певица позирует в полный рост, а на других изображена в разных позах на стуле. Артистка в публикации анонсировала свои выступления в украинских городах, запланированные на август.

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году она представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

По словам певицы, в начале карьеры она не умела танцевать и ее называли "колодой".

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.

Тина Кароль стала членом голосования американской музыкальной премии "Грэмми".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Тина Кароль, фото
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