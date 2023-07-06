Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"

"Очень сложно еще не сформированному организму быть артистом. Я не была артисткой. Меня называли "колода". Всегда, – призналась певица. – Я была очень стеснительной. Я не умела ни танцевать, ничего. Это все практика. У тебя есть голос и талант, но много вещей – это практика, тупо тренинг".
По словам певицы, секрет ее успеха в ее целеустремленности.
"Если ты 50 тыс. раз сделаешь одно дело, то в 50 001-й раз ты сделаешь его идеально. Нет невозможного. Есть интеллект и сфокусированная работа. Если честно, я мало верю в слово "удача". Дорогу пройдет тот, кто идет", – резюмировала она.
Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.
В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году она представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.
Тина Кароль стала членом голосования американской музыкальной премии "Грэмми".