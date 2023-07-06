Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"

Тина Кароль: Если честно, я мало верю в слово "удача". Дорогу пройдет тот, кто идет Фото: Тіна Кароль / Facebook

"Очень сложно еще не сформированному организму быть артистом. Я не была артисткой. Меня называли "колода". Всегда, – призналась певица. – Я была очень стеснительной. Я не умела ни танцевать, ничего. Это все практика. У тебя есть голос и талант, но много вещей – это практика, тупо тренинг".

По словам певицы, секрет ее успеха в ее целеустремленности.

"Если ты 50 тыс. раз сделаешь одно дело, то в 50 001-й раз ты сделаешь его идеально. Нет невозможного. Есть интеллект и сфокусированная работа. Если честно, я мало верю в слово "удача". Дорогу пройдет тот, кто идет", – резюмировала она.