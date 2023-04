Тина Кароль забросила ногу на ногу, позируя в халате

Исполнительница снялась в белом халате и декольтированном черном топе. Она засветила ноги в сабо с открытым носком.

By the power of faith, by the power of thought, I heal myself.

Forgive everyone and accept everyone into my heart

I am a pure lotus blossom

I'm sorry, see, I'm sorry

I am honey and wind

I am a waterfall and a bird

look at me and feel the elements

I accept you as you are. I forgive you for everything

We are nature's art, – написала певица.

Вероятно, это текст новой песни Тины Кароль. Он переводится так: "Силой веры, силой мысли я исцеляю себя. Прости всех и прими всех в свое сердце. Я чистый цветок лотоса. Прости, видишь, прости. Я мед и ветер. Я водопад и птица. Посмотри на меня и почувствуй элементы. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Я прощаю тебя за все. Мы – искусство природы".

