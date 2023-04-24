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24 апреля, 2023
 
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Тина Кароль забросила ногу на ногу, позируя в халате

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Тина Кароль: Я мед и ветер. Я водопад и птица
Тина Кароль: Я мед и ветер. Я водопад и птица
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 23 апреля обнародовали в Instagram черно-белую фотосессию.

Исполнительница снялась в белом халате и декольтированном черном топе. Она засветила ноги в сабо с открытым носком.

By the power of faith, by the power of thought, I heal myself.
Forgive everyone and accept everyone into my heart
I am a pure lotus blossom
I'm sorry, see, I'm sorry
I am honey and wind
I am a waterfall and a bird
look at me and feel the elements
I accept you as you are. I forgive you for everything
We are nature's art, – написала певица.

Вероятно, это текст новой песни Тины Кароль. Он переводится так: "Силой веры, силой мысли я исцеляю себя. Прости всех и прими всех в свое сердце. Я чистый цветок лотоса. Прости, видишь, прости. Я мед и ветер. Я водопад и птица. Посмотри на меня и почувствуй элементы. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Я прощаю тебя за все. Мы – искусство природы".

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.

Теги: Тина Кароль, фотосессия, певица, декольте, ноги
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