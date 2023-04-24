Тина Кароль забросила ногу на ногу, позируя в халате

Исполнительница снялась в белом халате и декольтированном черном топе. Она засветила ноги в сабо с открытым носком.

By the power of faith, by the power of thought, I heal myself.

Forgive everyone and accept everyone into my heart

I am a pure lotus blossom

I'm sorry, see, I'm sorry

I am honey and wind

I am a waterfall and a bird

look at me and feel the elements

I accept you as you are. I forgive you for everything

We are nature's art, – написала певица.

Вероятно, это текст новой песни Тины Кароль. Он переводится так: "Силой веры, силой мысли я исцеляю себя. Прости всех и прими всех в свое сердце. Я чистый цветок лотоса. Прости, видишь, прости. Я мед и ветер. Я водопад и птица. Посмотри на меня и почувствуй элементы. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Я прощаю тебя за все. Мы – искусство природы".

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.