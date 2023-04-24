49-летняя Клум в глубоком декольте показала вид сверху во время танца. Видео

Клум предстала в декольтированном платье, засветив черный бюстгальтер. Модель показала, как танцует под музыку американской группы Red Hot Chili Peppers.

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Клум опубликовала еще один ролик, показав свое двойное изображение с помощью специального редактора. Модель засветила декольте с верхнего ракурса.

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Контекст:

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Второй муж Клум – Том Каулитц – участник немецкой группы Tokio Hotel.

Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки. Когда именно они узаконили брак, модель не уточнила.