Увеличившая грудь Тринчер снялась в декольтированном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Фото

Певица позировала в леопардовом купалнике с высокими вырезами на бедрах и вертикальным вырезом в зоне декольте. Она снялась стоя в бассейне.

"Место силы. Эти виды, украинская кухня, воздух", – написала она.

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5 апреля Тринчер показывала ролик, в котором снялась в розовом нижнем белье.

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Контекст:

В январе 2022 года певица сделала операцию по увеличению груди.

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.