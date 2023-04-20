Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала

На снимке актер и его возлюбленная запечатлены во время прогулки по Подолу. Девушка Цимбалюка обнимает актера, глядя ему в глаза.

"Солнечно", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

"Родной мой", – написала Готочкина в комментарии к посту.