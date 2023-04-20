Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2023
 
Новости

Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цимбалюк показал свою романтическую прогулку
Цимбалюк показал свою романтическую прогулку
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк 19 апреля в Instagram обнародовал совместное фото со своей девушкой, украинским ресторатором Светланой Готочкиной.

На снимке актер и его возлюбленная запечатлены во время прогулки по Подолу. Девушка Цимбалюка обнимает актера, глядя ему в глаза.

"Солнечно", – написал он.

"Родной мой", – написала Готочкина в комментарии к посту.

Контекст:

В конце ноября 2022 года Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина. В конце декабря артист подтвердил роман с ресторатором.

Ранее актер был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

Теги: фото, ресторатор, девушка, Тарас Цимбалюк, Поймать Кайдаша, Светлана Готочкина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Галина ГРИШИНА
Как вырастить сладкие помидоры. Названы эффективные удобрения
Как вырастить сладкие помидоры. Названы эффективные удобрения
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление
Галина ГРИШИНА
Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала
Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала
"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман
"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов
Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Галина ГРИШИНА
55-летнего путиниста Киркорова высмеяли после появления на публике в полупрозрачном комбинезоне с выпуклыми ягодицами. Видео
55-летнего путиниста Киркорова высмеяли после появления на публике в полупрозрачном комбинезоне с выпуклыми ягодицами. Видео
Галина ГРИШИНА
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо
Галина ГРИШИНА
  Использует 20 флаконов лака и ничего не может делать сама. Как выглядит женщина с самыми длинными ногтями, которые отращивала 25 лет. Видео
  Использует 20 флаконов лака и ничего не может делать сама. Как выглядит женщина с самыми длинными ногтями, которые отращивала 25 лет. Видео
Галина ГРИШИНА
"Прошла много процедур по подтяжке кожи". Что еще делает жена Байдена, чтобы выглядеть "невероятно молодо" в 71 год
"Прошла много процедур по подтяжке кожи". Что еще делает жена Байдена, чтобы выглядеть "невероятно молодо" в 71 год
Галина ГРИШИНА
"Люблю безумно". Украинская пиарщица рассекретила свой роман с министром Кулебой и показала две пары босых ног
"Люблю безумно". Украинская пиарщица рассекретила свой роман с министром Кулебой и показала две пары босых ног
Организатор концертов Сердючки в США прокомментировал перенос мероприятий из-за новых правил выезда артистов за границу
Организатор концертов Сердючки в США прокомментировал перенос мероприятий из-за новых правил выезда артистов за границу
Галина ГРИШИНА
"Хуже всего когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
"Хуже всего – когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 