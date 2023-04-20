Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала

На снимке актер и его возлюбленная запечатлены во время прогулки по Подолу. Девушка Цимбалюка обнимает актера, глядя ему в глаза.
"Солнечно", – написал он.
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"Родной мой", – написала Готочкина в комментарии к посту.
В конце ноября 2022 года Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина. В конце декабря артист подтвердил роман с ресторатором.
Ранее актер был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.