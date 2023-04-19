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19 апреля, 2023
 
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"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей

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Галкин и Пугачева поженились в 2011 году
Галкин и Пугачева поженились в 2011 году
Фото: maxgalkinru / Instagram

46-летний российский шоумен Максим Галкин, проживающий в Израиле, 19 апреля в Instagram обнародовал видео, которое сняла его 74-летняя жена, российская певица Алла Пугачева.

"Вместе", – написал Галкин.

В ролике Пугачева показала, как их с Галкиным девятилетние дети Лиза и Гарри идут в школу. Их провожает вернувшийся с гастролей Галкин.

"Семейка наконец-то воссоединилась!" – сказала за кадром Пугачева.

Контекст:

Галкин женился на Пугачевой 23 декабря 2011 года. Детей пары, двойняшек Гарри и Лизу, вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2022 года детям исполнилось девять лет.

В первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа 2022 года стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. 18 сентября того же года Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

Теги: Алла Пугачева, дети, Максим Галкин, певица, шоумен, жена
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