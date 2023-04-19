"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей

"Вместе", – написал Галкин.

В ролике Пугачева показала, как их с Галкиным девятилетние дети Лиза и Гарри идут в школу. Их провожает вернувшийся с гастролей Галкин.

"Семейка наконец-то воссоединилась!" – сказала за кадром Пугачева.

Контекст:

Галкин женился на Пугачевой 23 декабря 2011 года. Детей пары, двойняшек Гарри и Лизу, вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2022 года детям исполнилось девять лет.

В первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа 2022 года стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. 18 сентября того же года Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.