В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео

Певица и актриса предстала в синем платье из полупрозрачной ткани и ботфортах такого же цвета.

"Я – мать, так что слушайте меня", – написала Лопес, сопроводив пост смайлом.

Она отметила, что программа выйдет на американском стриминговом сервисе Netflix 12 мая, в День матери.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес более 30 картин.

У Лопес есть дети- двойняшки: 14-летние Эмми и Макс от ее бывшего мужа, певца Марка Энтони.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества артистка взяла фамилию супруга.