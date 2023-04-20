Каменских после жалобы на то, что набрала вес, показала фигуру со всех сторон

"Это не просто одежда, это символ тех эмоций, которые мы с вами переживаем сейчас, и памятная деталь, которая может напоминать вам о наших встречах еще долгое время. Также важны элементы украинской культуры", – отметила певица.
В ролике Каменских в джинсах, футболке и белом жакете повертелась перед камерой, продемонстрировав фигуру со всех сторон.
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Каменских замужем за украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Они поженились в 2019 году. В последнее время в сети обсуждали возможный развод пары, но оба артиста это опровергли.
В феврале 2023 года Каменских сообщила, что набрала лишний вес и пытается привести себя в форму. Спустя почти два месяца после этого артистка заявила, что "наконец-то постепенно возобновляет свой спортивный режим", и опубликовала видео, которое сняла во время пробежки.
В апреле певица отметила, что все еще недовольна своей формой.