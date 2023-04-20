Каменских после жалобы на то, что набрала вес, показала фигуру со всех сторон

"Это не просто одежда, это символ тех эмоций, которые мы с вами переживаем сейчас, и памятная деталь, которая может напоминать вам о наших встречах еще долгое время. Также важны элементы украинской культуры", – отметила певица.

В ролике Каменских в джинсах, футболке и белом жакете повертелась перед камерой, продемонстрировав фигуру со всех сторон.