Бульвар Шоубиз
 
16 апреля, 2023
 
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Каменских призналась, что недовольна сейчас своей фигурой. Артистка рассказала, как теперь к ней относится муж

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Каменских: Меня любит мой муж как женщину
Каменских: Меня любит мой муж как женщину
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских в интервью, которое 15 апреля вышло в эфире канала СТБ, призналась, что на данный момент недовольна своей фигурой.

"Сейчас вы довольны своей физической формой?"  спросила у певицы журналистка.

"Конечно, нет. Мне бы хотелось привести себя в порядок. Меня любит мой муж как женщину. Это тоже очень важно  понимать, что тебя любят. И я себя люблю. Я решила не насиловать себя. Сейчас у меня больше медитаций. Йогой я занимаюсь каждый день и восстанавливаюсь", – рассказала артистка.

Ранее Каменских говорила, что ее максимальный вес составлял 80 кг. Тогда певице удалось заметно похудеть.

Контекст:

Каменских замужем за украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Они поженились в 2019 году. В последнее время в сети обсуждали возможный развод пары, но оба артиста это опровергли.

В феврале 2023 года Каменских сообщила, что набрала лишний вес и пытается привести себя в форму. Спустя почти два месяца после этого артистка заявила, что "наконец-то постепенно возобновляет свой спортивный режим" и опубликовала видео, которое сняла во время пробежки.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Настя Каменских, Потап, певица, Алексей Потапенко, похудение
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