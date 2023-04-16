Каменских призналась, что недовольна сейчас своей фигурой. Артистка рассказала, как теперь к ней относится муж

"Сейчас вы довольны своей физической формой?" – спросила у певицы журналистка.
"Конечно, нет. Мне бы хотелось привести себя в порядок. Меня любит мой муж как женщину. Это тоже очень важно – понимать, что тебя любят. И я себя люблю. Я решила не насиловать себя. Сейчас у меня больше медитаций. Йогой я занимаюсь каждый день и восстанавливаюсь", – рассказала артистка.
Ранее Каменских говорила, что ее максимальный вес составлял 80 кг. Тогда певице удалось заметно похудеть.
Каменских замужем за украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Они поженились в 2019 году. В последнее время в сети обсуждали возможный развод пары, но оба артиста это опровергли.
В феврале 2023 года Каменских сообщила, что набрала лишний вес и пытается привести себя в форму. Спустя почти два месяца после этого артистка заявила, что "наконец-то постепенно возобновляет свой спортивный режим" и опубликовала видео, которое сняла во время пробежки.