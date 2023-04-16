Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом

"Я могу казаться уверенным человеком, но я много сомневался. Война изменила мою жизнь. Нет больше времени откладывать что-то на потом. После того, как началась война, я попытался начать делать то, что откладывал, здесь и сейчас. Я переехал из своей любимой квартиры, которая теперь за блок-постами в правительственном квартале, в большую вместе с бойфрендом. Я начал откровенно говорить об этом здесь. Мне нелегко было решиться, но я это сделал. Потому что это о смелости быть собой", – написал Завадюк.

Он не уточнил, кто является его избранником и как долго они состоят в отношениях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zavadiuk Volodymyr (@zavaduk)