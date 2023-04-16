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16 апреля, 2023
 
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Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом

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Завадюк: Я переехал из своей любимой квартиры в большую вместе с бойфрендом
Завадюк: Я переехал из своей любимой квартиры в большую вместе с бойфрендом
Фото: zavaduk / Instagram

Продюсер украинского шоу "Голос країни" на "1+1" Владимир Завадюк 15 апреля в Instagram совершил каминг-аут и сообщил, что живет вместе с бойфрендом.

"Я могу казаться уверенным человеком, но я много сомневался. Война изменила мою жизнь. Нет больше времени откладывать что-то на потом. После того, как началась война, я попытался начать делать то, что откладывал, здесь и сейчас. Я переехал из своей любимой квартиры, которая теперь за блок-постами в правительственном квартале, в большую вместе с бойфрендом. Я начал откровенно говорить об этом здесь. Мне нелегко было решиться, но я это сделал. Потому что это о смелости быть собой", – написал Завадюк.

Он не уточнил, кто является его избранником и как долго они состоят в отношениях. 

Контекст:

Завадюк родился и учился в Виннице. Мать Завадюка в настоящее время работает урологом в одной из винницких больниц.

По словам продюсера, его мать была против того, чтобы он строил карьеру в медиа. Ее позиция стала причиной ухудшения их отношений.

Завадюк ранее скрывал личную жизнь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Голос країни, продюсер, каминг-аут, Владимир Завадюк
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