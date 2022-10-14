Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила

"Думаю, здесь должна немного присутствовать интрига. Это будет зависеть от моего состояния и моего местонахождения в зависимости от геополитической ситуации, ситуации в стране, – сказала Полищук. – Я хочу радовать людей, которых вдохновляет мое пение".

Она отметила, что сейчас для нее самым важным является возвращение из плена украинских защитников.