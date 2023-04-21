"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями

Боржемская: Двигайся в ритме своего тела. И помни о том, что ты неповторима Фото: uzelkova.marina / Instagram

Боржемская снялась в черном облегающем платье с прорезями на всю длину по бокам и в зоне декольте. Фитнес-тренер не стала надевать под платье нижнее белье.

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Боржемская 19 апреля разместила ролик, для которого позировала в полумраке.

"Женская красота имеет особое сокровище и природу. Заботься о своем внутреннем мире, ощущениях и чувствах. Двигайся в ритме своего тела. И помни о том, что ты неповторима", – написала она.

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