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21 апреля, 2023
 
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"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями

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Боржемская: Двигайся в ритме своего тела. И помни о том, что ты неповторима
Боржемская: Двигайся в ритме своего тела. И помни о том, что ты неповторима
Фото: uzelkova.marina / Instagram

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Instagram 20 апреля разместила фото, на котором запечатлена в полный рост.

Боржемская снялась в черном облегающем платье с прорезями на всю длину по бокам и в зоне декольте. Фитнес-тренер не стала надевать под платье нижнее белье.

Боржемская 19 апреля разместила ролик, для которого позировала в полумраке.

"Женская красота имеет особое сокровище и природу. Заботься о своем внутреннем мире, ощущениях и чувствах. Двигайся в ритме своего тела. И помни о том, что ты неповторима", – написала она.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Теги: платье, телеведущая, женщины, Марина Боржемская, Вячеслав Узелков, белье, декольте
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