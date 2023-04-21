"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями

Боржемская снялась в черном облегающем платье с прорезями на всю длину по бокам и в зоне декольте. Фитнес-тренер не стала надевать под платье нижнее белье.
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Боржемская 19 апреля разместила ролик, для которого позировала в полумраке.
"Женская красота имеет особое сокровище и природу. Заботься о своем внутреннем мире, ощущениях и чувствах. Двигайся в ритме своего тела. И помни о том, что ты неповторима", – написала она.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.