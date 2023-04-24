27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер

Бех-Романчук позировала в лифте в черном плаще, засветив ноги от бедер. Образ она дополнила черными туфлями с острыми носками и солнцезащитными очками.
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В конце марта Бех-Романчук опубликовала фотосет, для которого также позировала в солнцезащитных очках.
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Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.
На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.