27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер

Бех-Романчук позировала в лифте в черном плаще, засветив ноги от бедер. Образ она дополнила черными туфлями с острыми носками и солнцезащитными очками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

В конце марта Бех-Романчук опубликовала фотосет, для которого также позировала в солнцезащитных очках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)