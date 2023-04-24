Белодед позировала в платье с высоким разрезом

Спортсменка снялась в длинном вишневом платье с высоким разрезом сбоку. Она позировала сидя, а также стоя. Образ она дополнила черными туфлями на шпильках.

"Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир", – процитировала она голливудскую актрису Мэрилин Монро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

19 апреля Белодед показала фото в черном платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)