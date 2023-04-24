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24 апреля, 2023
 
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Белодед позировала в платье с высоким разрезом

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Белодед показала образ в вечернем платье
Белодед показала образ в вечернем платье
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 22 апреля разместила в Instagram подборку снимков из новой фотосессии.

Спортсменка снялась в длинном вишневом платье с высоким разрезом сбоку. Она позировала сидя, а также стоя. Образ она дополнила черными туфлями на шпильках.

"Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир", – процитировала она голливудскую актрису Мэрилин Монро.

19 апреля Белодед показала фото в черном платье.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (свой первый титул завоевала в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

В настоящее время спортсменка проживает за границей.

Теги: спортсмены, платье, мода и красота, фотосессия, фото, Дарья Белодед
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