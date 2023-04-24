Ефросинина надела трендовый костюм от украинского бренда за 7,3 тыс. грн

"Почему-то сейчас особое удовольствие – носить украинскую одежду!" – написала она.
Телеведущая указала, что выбрала одежду от бренда Lé Charmie.
Стоимость жакета на сайте бренда – 4,2 тыс. грн., брюк – 3,1 тыс. грн.
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Издание Vogue отметило, что серебро – один из самых популярных трендов сезона "Весна – лето 2023".
43-летняя Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино.
С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.