Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото

Ратаковски представила образ из пляжной коллекции Loewe. Она надела платье-сетку светло-каштанового цвета поверх бикини на завязках. Образ Ратаковски дополнила малиновой соломенной сумкой и золотистыми сабо на шпильках.
Еще в одном образе модель сочетала джинсовые шорты, майку и эспадрильи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Издание Hello! отметило, что Loewe и Paula's Ibiza сделали сетчатые вещи "неотъемлемой частью непринужденного дресс-кода в пляжной одежде". При этом акцентировали внимание на том, что в новом сезоне в пляжной моде также преобладают спокойные тона в рамках тенденции минимализма. А платье-сетку, которое надела Ратаковски, издание отнесло к горячим летним трендам.
Эмили Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.