Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото

Ратаковски представила образ из пляжной коллекции Loewe. Она надела платье-сетку светло-каштанового цвета поверх бикини на завязках. Образ Ратаковски дополнила малиновой соломенной сумкой и золотистыми сабо на шпильках.

Еще в одном образе модель сочетала джинсовые шорты, майку и эспадрильи.

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Издание Hello! отметило, что Loewe и Paula's Ibiza сделали сетчатые вещи "неотъемлемой частью непринужденного дресс-кода в пляжной одежде". При этом акцентировали внимание на том, что в новом сезоне в пляжной моде также преобладают спокойные тона в рамках тенденции минимализма. А платье-сетку, которое надела Ратаковски, издание отнесло к горячим летним трендам.