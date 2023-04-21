22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес

Кипреман снялась на природе, на фоне заката солнца. Она позировала топлес, в белых шортах и высоких черных ковбойских сапогах. Бюст дочь Веры Брежневой прикрыла руками.

Соня Киперан предпочитает сочетать в своих образах грубую обувь и легкую светлую одежду. Еще в 2021 году она показывала фотосет в розовом летнем платье и грубых высоких сапогах.

Контекст:

Соня Киперман родилась 30 марта 2001 года. Она – дочь Брежневой от бывшего гражданского супруга Виталия Войченко.

У певицы есть также дочь Сара (2009), которую она родила от бизнесмена Михаила Кипермана, замужем за которым была с 2006-го по 2012 год. Киперман удочерил Соню, и она носит его фамилию.

Сейчас Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе. Общих детей у них нет.