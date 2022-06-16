  Том Хэнкс обматерил фаната, который толкнул его жену в спину. Видео

Конфликт между актером и поклонником, пишет издание, произошел в Нью-Йорке, когда знаменитости вышли из ресторана.

Мужчина, желая, вероятно, сделать фото с Хэнксом или его супругой, толкнул ее в спину. Увидев это, актер накинулся с нецензурной бранью на незнакомца.

"Валите к черту! Ты сбил с ног мою жену", – прокричал Хэнкс, после чего в конфликт вмешалась охрана, а сам виновник попросил прощения.

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Видео: News Log / YuoTube