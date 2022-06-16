  Том Хэнкс обматерил фаната, который толкнул его жену в спину. Видео

Конфликт между актером и поклонником, пишет издание, произошел в Нью-Йорке, когда знаменитости вышли из ресторана.
Мужчина, желая, вероятно, сделать фото с Хэнксом или его супругой, толкнул ее в спину. Увидев это, актер накинулся с нецензурной бранью на незнакомца.
"Валите к черту! Ты сбил с ног мою жену", – прокричал Хэнкс, после чего в конфликт вмешалась охрана, а сам виновник попросил прощения.
Уилсон – вторая жена Хэнкса. Они поженились в 1988 году. У пары есть двое сыновей. Уилсон ранее не была замужем.
От предыдущих отношений с актрисой Самантой Льюис у Хэнкса есть взрослые сын и дочь.