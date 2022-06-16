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16 июня, 2022
 
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Том Хэнкс обматерил фаната, который толкнул его жену в спину. Видео

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Уилсон вторая жена Хэнкса
Уилсон – вторая жена Хэнкса
Фото: ЕРА

Американский актер Том Хэнкс обматерил фаната, который еда не сбил с ног его супругу, актрису Риту Уилсон. Об этом сообщает таблоид TMZ, видео инцидента в том числе опубликовано на YouTube-канале News Log.

Конфликт между актером и поклонником, пишет издание, произошел в Нью-Йорке, когда знаменитости вышли из ресторана.

Мужчина, желая, вероятно, сделать фото с Хэнксом или его супругой, толкнул ее в спину. Увидев это, актер накинулся с нецензурной бранью на незнакомца.

"Валите к черту! Ты сбил с ног мою жену", – прокричал Хэнкс, после чего в конфликт вмешалась охрана, а сам виновник попросил прощения.

ВИДЕО
Видео: News Log / YuoTube
Контекст:

Уилсон – вторая жена Хэнкса. Они поженились в 1988 году. У пары есть двое сыновей. Уилсон ранее не была замужем.

От предыдущих отношений с актрисой Самантой Льюис у Хэнкса есть взрослые сын и дочь.

Теги: фанаты, ресторан, скандал, конфликт, Том Хэнкс, охрана, жена
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