Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашян на берегу океана в окружении роз и свечей. Фото

Издание отмечает, что избранник модели сделал ей предложение на берегу океана в Монтесито (Калифорния, США).

18 октября Кортни Кардашян разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в объятиях своего избранника. Фото пары сделаны на берегу океана. Влюбленные позируют, стоя в кругу из роз и свечей.

"Навсегда", – подписала снимки модель.

Контекст:

Кортни Кардашян в течение девяти лет состояла в отношениях с бизнесменом Скоттом Дисиком. Они разошлись в 2015 году. В гражданском браке у пары родилось трое детей: Мейсон (2009), Пенелопа (2012) и Рейн (2014).

В январе 2021 года стало известно, что Кардашян встречается с Баркером. В апреле пара вместе проводила отпуск.

У Кортни Кардашян есть родные сестры Ким, Хлои и брат Роб, а также единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер. Их мать – американская бизнесвумен Крис Дженнер.

Сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и Броуди Дженнер, а также сводная сестра Кейси Дженнер – дети второго мужа Крис Дженнер Брюса Дженнера от предыдущих браков.