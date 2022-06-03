Бульвар Шоубиз
 
03 июня, 2022
 
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"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную

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Остин Грин вскоре в четвертый раз станет отцом
Остин Грин вскоре в четвертый раз станет отцом
Фото: ЕРА

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210", американский актер Брайан Остин Грин 3 июня разместил в Instagram черно-белое фото, на котором запечатлен со своей беременной возлюбленной, танцовщицей Шарной Берджесс.

"Ты будешь самой лучшей мамой", – подписал фото актер, обращаясь к матери своего четвертого ребенка.

О том, что актер вскоре станет отцом, американские таблоиды сообщили в начале февраля 2022 года, но тогда пара воздержалась от комментариев. 

Контекст:

Остин Грин и Берджесс начали встречаться в октябре 2020 года. В 2021 году пара приняла участие в американской версии шоу "Танцы со звездами". Для Берджесс будущий ребенок станет первенцем.

Брайан Остин Грин родился в 1973 году в США. Известность ему принесла роль Дэвида Сильвера в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210".

До знакомства с Берджесс Остин Грин был женат на американской актрисе Меган Фокс. В мае 2020 года супруги заявили о разводе после 10 лет официального брака. У Фокс и Остина Грина есть трое общих сыновей: Ноа Шеннон (2012), Бодхи Рэнсом (2014) и Джорни Ривер (2016).

Теги: дети, беременность, Беверли-Хиллз, 90210, Брайан Остин Грин
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