"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную

"Ты будешь самой лучшей мамой", – подписал фото актер, обращаясь к матери своего четвертого ребенка.

О том, что актер вскоре станет отцом, американские таблоиды сообщили в начале февраля 2022 года, но тогда пара воздержалась от комментариев.

Контекст:

Остин Грин и Берджесс начали встречаться в октябре 2020 года. В 2021 году пара приняла участие в американской версии шоу "Танцы со звездами". Для Берджесс будущий ребенок станет первенцем.

Брайан Остин Грин родился в 1973 году в США. Известность ему принесла роль Дэвида Сильвера в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210".

До знакомства с Берджесс Остин Грин был женат на американской актрисе Меган Фокс. В мае 2020 года супруги заявили о разводе после 10 лет официального брака. У Фокс и Остина Грина есть трое общих сыновей: Ноа Шеннон (2012), Бодхи Рэнсом (2014) и Джорни Ривер (2016).