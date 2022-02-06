Бывший муж Меган Фокс, 48-летний Остин Грин станет отцом в пятый раз

В публикации отмечается, что пара попала в объектив камер папарацци на одном из пляжей на Гавайях вовремя позирования для официальной фотосессии, снимками с которой они планируют объявить о будущем малыше.

6 февраля на одной из фан-страниц актера в Instagram было опубликовано их совместное фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Team Brian and Sharna (@teambrianaustin)