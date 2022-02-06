Бульвар Шоубиз
 
06 февраля, 2022
 
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Бывший муж Меган Фокс, 48-летний Остин Грин станет отцом в пятый раз

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Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс начали встречаться в октябре 2020 года
Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс начали встречаться в октябре 2020 года
Фото: sharnaburgess / Instagram

Американский актер, звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210", 48-летний Брайан Остин Грин станет отцом в пятый раз – его возлюбленная, 36-летняя профессиональная танцовщица Шарна Берджесс беременна. Об этом вечером 4 февраля сообщило британское издание Daily Mail.

В публикации отмечается, что пара попала в объектив камер папарацци на одном из пляжей на Гавайях вовремя позирования для официальной фотосессии, снимками с которой они планируют объявить о будущем малыше.  

6 февраля на одной из фан-страниц актера в Instagram было опубликовано их совместное фото.

Контекст:

Остин Грин и Берджесс начали встречаться в октябре 2020 года. В 2021 году пара приняла участие в американской версии шоу "Танцы со звездами". Для Берджесс будущий ребенок станет первенцем.

Брайан Остин Грин родился в 1973 году в США. Известность ему принесла роль Дэвида Сильвера в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210".

В 2004 году он начал встречаться с американской актрисой Меган Фокс. Пара обручилась в 2006-м году, затем рассталась, а в 2010-м Остин Грин и Фокс тайно поженились на острове Мауи. До 2020 года пара еще несколько раз объявляла о расставании, а в мае 2020 года супруги заявили о разводе после 10 лет официального брака. У Фокс и Остина Грина есть трое общих сыновей: Ноа Шеннон (2012), Бодхи Рэнсом (2014) и Джорни Ривер (2016).

Теги: Гавайи, актер, беременность, фотосессия, Меган Фокс, Брайан Остин Грин, ребенок, Танцы со звездами
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