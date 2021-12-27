"Ты голая сумасшедшая задница". Полностью раздетая 30-летняя дочь Деми Мур грохнулась в сугроб. Видео

Скаут Уиллис появляется в кадре голой, добегает к сугробу, разворачивается к нему спиной и падает. На этом моменте видео заканчивается.
"Это все влияние [голландца, известного как "Ледяной человек"] Вима Хофа", – написала она.
В комментариях дочь актеров уточнила, что после падения в снег ее ждала горячая ванна.
"Ты голая сумасшедшая задница", – отреагировали в сети.
"Храбрая девочка", – оценили ролик подписчики.
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Скаут (1991) – средняя дочь Уиллиса и Мур. У нее также есть старшая сестра Румер (1988) и младшая Талула (1994). Их родители расстались после 13 лет брака.
Сейчас актер женат на модели Эмме Хеминг. Супруги воспитывают двоих дочерей – Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014). Мур не комментирует свою личную жизнь.