"Ты голая сумасшедшая задница". Полностью раздетая 30-летняя дочь Деми Мур грохнулась в сугроб. Видео

Скаут Уиллис появляется в кадре голой, добегает к сугробу, разворачивается к нему спиной и падает. На этом моменте видео заканчивается.

"Это все влияние [голландца, известного как "Ледяной человек"] Вима Хофа", – написала она.

В комментариях дочь актеров уточнила, что после падения в снег ее ждала горячая ванна.

"Ты голая сумасшедшая задница", – отреагировали в сети.

"Храбрая девочка", – оценили ролик подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Scout laRue Willis (@scoutlaruewillis)